Realme 13 Pro+ с 80-ваттной зарядкой прошел сертификацию

Ожидается, что Realme 13 Pro+ также будет оснащен аккумулятором емкостью 5 150 мАч. Согласно сертификации TENAA, устройство будет оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и разрешением FHD+, а также встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Вероятно, Realme 13 Pro+ может быть оснащено чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 или 7s Gen 3, в паре с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 1 ТБ,.

Он будет иметь 32-мегапиксельную фронтальную камеру и заднюю камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором Sony LYT-701 с OIS, 8-мегапиксельным широкоугольным объективом и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом LYT-600 с 3-кратным оптическим зумом.

Realme 13 Pro+ будет работать под управлением Realme UI 5 на базе Android 14.