Realme 13 с экономичными процессорами и защитой от перегрева в продаже в РФ от 25 тыс. Руб

Старшая модель — Realme 13+ 5G — оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 7300 с 4-нм технологией, обеспечивая прирост производительности на 20% по сравнению с предыдущим поколением.

Базовая модель Realme 13 5G использует MediaTek D6300 и предлагает отличную энергоэффективность в своем классе.

Для охлаждения Realme 13 использует испарительную камеру, что предотвращает перегрев даже при активной нагрузке.

Смартфоны поддерживают динамическое расширение оперативной памяти до 14 ГБ и снабжены аккумуляторами на 5000 мАч, а старшая модель поддерживает быструю зарядку 80 Вт.

Realme 13+ 5G с 6.74-дюймовым OLED-дисплеем и частотой 120 Гц оптимален для игр, также как и IPS-экран на 120 Гц в Realme 13 5G.

Камеры обеспечивают высокое качество фото и видео, включая поддержку 4K и 2K. Цены начинаются от 24 999 рублей.