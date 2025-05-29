realme 14 5G и 14T 5G поступили в продажу в России: Snapdragon, Dimensity и 6000 мАч

Модель realme 14 5G оснащена процессором Snapdragon 6 Gen 4 — это первое в мире устройство с этим чипом. По данным компании, смартфон продемонстрировал свыше 750 000 баллов в тесте AnTuTu. Он справляется с требовательными играми и поддерживает высокую частоту кадров: до 90 FPS в Call of Duty Mobile и PUBG, до 120 FPS в MLBB. Система охлаждения построена на испарительной камере площадью 6050 мм², что позволяет избежать перегрева при нагрузках.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч рассчитан на 10 часов игры или 17 часов просмотра видео. Также он поддерживает 45-ваттную зарядку и оснащен технологией обходного питания, при которой зарядка идет напрямую к системной плате. Это снижает нагрев и увеличивает срок службы батареи, сохраняющей до 80% емкости после 1400 циклов.

Основная камера realme 14 5G получила сенсор на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией (OIS) и поддерживает видеозапись в 4K разрешении. Смартфон предлагает ИИ-функции для улучшения качества фотографий и видео, в том числе режимы для съемки движущихся объектов и портретов.

Корпус выполнен в стиле научной фантастики, а интерактивная подсветка Pulse Light вокруг модуля камеры реагирует на вызовы и уведомления. Корпус соответствует стандарту IP69 и выдерживает не только падения в воду, но и воздействие кипятка под давлением.

Вторая модель, realme 14T 5G, работает на процессоре Dimensity 6300 5G. Она набирает около 460 000 баллов в AnTuTu. Энергоэффективность чипа позволяет улучшить графику и увеличить частоту кадров в играх. Емкость аккумулятора также составляет 6000 мАч, и устройство поддерживает те же технологии быстрой и безопасной зарядки. Дизайн корпуса выполнен с 3D-литографией и светящимися чернилами.