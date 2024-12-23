Realme 14 Pro и 14 Pro+ выйдут уже в январе 2025 года

В линейку войдут две модели — Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+. Одной из главных особенностей устройств станет уникальная задняя панель, меняющая цвет при понижении температуры до 16°C или ниже.

Это не первый эксперимент компании с подобным дизайном: ранее Realme 9 Pro+ предлагал панель, меняющую цвет под воздействием ультрафиолета.

Realme 14 Pro+ будет оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 3, что обещает высокую производительность. Однако подробные характеристики обеих моделей пока не раскрыты.

Компания активно подогревает интерес, называя серию «произведением искусства» благодаря её уникальному дизайну.