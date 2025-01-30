Realme 14 Pro+ с гигантской батареей на 6000 мАч разочаровал своей автономностью

Несмотря на внушительную емкость, устройство продержалось менее 10 часов при средней нагрузке (9 часов 53 минуты).

Для сравнения, предшественник Realme 13 Pro+ (5200 мАч) отработал почти на 4 часа дольше (13 часов 39 минут), а еще более старая модель Realme 12 Pro+ (5000 мАч) выдержала 13 часов 24 минуты.

Хуже всего новинка проявила себя в играх (6 часов 25 минут) и при серфинге в интернете (9 часов 22 минуты).

Основные причины могут быть связаны с плохой оптимизацией ПО, слабой энергоэффективностью процессора или дисплея.