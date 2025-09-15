Realme 15 5G с 7000 мАч, OLED и водозащитой вышел в продаже на AliExpress

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 и может комплектоваться до 16 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен накопитель объемом 256 ГБ, что позволяет пользователю хранить большое количество приложений, фото и видео. Аккумулятор емкостью 7000 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Realme 15 5G оснащен крупным 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800×1280 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 6500 нит. Смартфон получил тройную камеру: основной модуль на 50 Мп, ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп и фронтальную камеру на 50 Мп.

Несмотря на большую батарею, корпус устройства остается сравнительно тонким — 7,66 мм, а вес составляет 188 граммов. Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68/69. Он работает на актуальной операционной системе Android 15 с фирменным интерфейсом realme UI.

Realme 15 5G предлагается в двух цветовых вариантах: Suit Titanium и Silk Pink. Стоимость устройства с учетом всех скидок начинается от 21 085 рублей.