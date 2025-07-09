Realme 15 и 15 Pro представят 24 июля — ставка сделана на ИИ и яркий дизайн

Realme обещает 6 ключевых улучшений в Pro-версии: более умный ИИ, «смелый дизайн», яркий экран, тонкий корпус, улучшенные камеры и более производительный чипсет. Согласно тизеру в соцсетях, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon.

Realme 15 Pro поступит в продаже в трёх цветах: Flowing Silver, Velvet Green и Silk Purple. Также замечен новый оттенок Silk Pink, но пока неясно, какой из двух смартфонов его получит.