Realme 15 и 15 Pro представят 24 июля — ставка сделана на ИИ и яркий дизайн

Опубликовано 09 июля 2025, 10:361 мин.
Realme 15 и 15 Pro представят 24 июля — ставка сделана на ИИ и яркий дизайнВектор выбран верный
Компания Realme официально объявила, что новая серия Realme 15, включающая модели 15 и 15 Pro, будет представлена 24 июля в 19:00 по индийскому времени.
Главной фишкой станет модель Realme 15 Pro, которую продвигают как «AI Party Phone». Смартфон получит акцент на ИИ-функции, в том числе AI Edit Genie — голосовой инструмент редактирования фото.
Пользователи смогут редактировать изображения с помощью голосовых команд, не прибегая к ручному управлению.
Realme обещает 6 ключевых улучшений в Pro-версии: более умный ИИ, «смелый дизайн», яркий экран, тонкий корпус, улучшенные камеры и более производительный чипсет. Согласно тизеру в соцсетях, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon.
Realme 15 Pro поступит в продаже в трёх цветах: Flowing Silver, Velvet Green и Silk Purple. Также замечен новый оттенок Silk Pink, но пока неясно, какой из двух смартфонов его получит.