Realme анонсировала C75 — первый в мире смартфон на процессоре Helio G92 Max

Смартфон дебютировал во Вьетнаме и стал первым устройством на чипсете MediaTek Helio G92 Max. Этот 4G-процессор, вероятно, является модернизированной версией Helio G91 с улучшенной производительностью.

Realme C75 оснащён 6.72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Основная камера — 50-мегапиксельная, фронтальная — на 8 Мп. Смартфон получил защиту IP69 от воды и пыли, ударопрочный корпус с армированным стеклом ArmorShell и сертификат MIL-STD-810H, подтверждающий военный стандарт прочности.