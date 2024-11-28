Realme анонсировала C75 — первый в мире смартфон на процессоре Helio G92 Max

Realme анонсировала C75 — первый в мире смартфон на процессоре Helio G92 MaxИнтересная модель
Смартфон дебютировал во Вьетнаме и стал первым устройством на чипсете MediaTek Helio G92 Max. Этот 4G-процессор, вероятно, является модернизированной версией Helio G91 с улучшенной производительностью.
Realme C75 оснащён 6.72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц.
Основная камера — 50-мегапиксельная, фронтальная — на 8 Мп. Смартфон получил защиту IP69 от воды и пыли, ударопрочный корпус с армированным стеклом ArmorShell и сертификат MIL-STD-810H, подтверждающий военный стандарт прочности.
Устройство работает под управлением Realme UI 5.0 на базе Android 14. Батарея ёмкостью 6000 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, а также функцию реверсивной зарядки других устройств через USB-C.
Цены пока не объявлены, но модель появится и в других странах в ближайшее время.