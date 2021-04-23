Realme анонсировала два бюджетных 5G-смартфона

realme Q3 получил 6,5-дюймовый Full HD+ экран с частотой обновления 120 Гц. Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 750G и способен выдавать пиковую скорость загрузки в сетях 5G до 3,7 Гбит/с. Что касается аккумулятора, его емкость составила 5000 мАч. Кроме того, имеется поддержка быстрой зарядки на 30 Вт, причем соответствующий блок питания входит в комплект. За фотовозможности отвечает три модуля с максимальным разрешением 48 Мп. Селфи-камера, в свою очередь, рассчитана на 16 Мп.

Самый недорогой в мире 5G-смартфон — realme Q3i 5G — оснащен процессором Dimensity 700, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой до 18 Вт и 6,5-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц. Аппарат получил три модуля камеры на 48 Мп.

realme Q3 в модификации на 6/128 ГБ оценили в 200 долларов. realme Q3i в модификации на 4/128 ГБ можно будет купить за 155 долларов.