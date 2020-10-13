Realme анонсировала два недорогих смартфона с 5G
realme Q2 5G оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц. Аппарат получил энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Предусмотрена модификация на 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. Что касается фотовозможностей, смартфон оснащен тремя модулями на 48, 8 и 2 Мп.
Старшая модель, в свою очередь, оборудована 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц. Сердцем обеих новинок выступил восьмиядерный 7-нм процессор MediaTek Dimensity 800U. В то же время, Pro-версия имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ внутренней. Емкость аккумулятора ниже, чем у младшей модели - 4300 мАч, однако мощность быстрой зарядки SuperDart Charge достигает 65 Вт. realme Q2 Pro 5G, в отличии от младшей модели, получил четыре модуля камеры на 48, 8, 2 и 2 Мп.
realme Q2 Pro 5G в модификации на 8/128 ГБ оценили в 266 долларов, тогда как за версию с 256 ГБ просят 296 долларов. В то же время, realme Q2 5G на 4/128 ГБ стоит 192 доллара, тогда как модель на 6/128 ГБ предлагается на 207 долларов.