Realme анонсировала два недорогих смартфона с 5G

Старшая модель, в свою очередь, оборудована 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц. Сердцем обеих новинок выступил восьмиядерный 7-нм процессор MediaTek Dimensity 800U. В то же время, Pro-версия имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ внутренней. Емкость аккумулятора ниже, чем у младшей модели - 4300 мАч, однако мощность быстрой зарядки SuperDart Charge достигает 65 Вт. realme Q2 Pro 5G, в отличии от младшей модели, получил четыре модуля камеры на 48, 8, 2 и 2 Мп.