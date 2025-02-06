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Опубликовано 06 февраля 2025, 07:23
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Realme анонсировала еще более мощную версию своего флагмана Realme GT7 Pro

Полноценный релиз ждем в ближайшее время
Realme анонсировала флагманский GT7 Pro Racing Edition, который обещает стать самой мощной версией в серии. Полноценная презентация новинки запланирована на февраль.
Realme анонсировала еще более мощную версию своего флагмана Realme GT7 Pro
© Weibo

Компания заявляет, что Racing Edition создавался с акцентом на максимальную производительность.

Как именно ее удалось повысить, пока неизвестно. Варианты — разогнанный Snapdragon 8 Elite (как у Galaxy S25) и продвинутая система охлаждения.

Известный инсайдер Digital Chat Station уже успел слить первые результаты тестов: более 3 млн баллов в AnTuTu. Кроме того, смартфон получит сверхбыстрый накопитель UFS 4.1.

Отметим, что учитывая методы ведения бизнеса китайскими компаниями, скорее всего, больше подробностей о Racing Edition появится еще до официального анонса.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
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