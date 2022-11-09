Realme анонсировала мощный недорогой смартфон Realme 10 с гигантским аккумулятор и 50 Мп камерой

Возвращаясь к Realme 10 стоит отметить, что смартфон, в отличие от предшественника, перешёл с процессора Qualcomm на решение от MediaTek. В основу новинки лёг чип Helio G99.

С его помощью девайс выбивает в бенчмарке AnTuTu около 400 000 баллов, что на 40% выше показателей того же Realme 9. При этом известно, что свежий чип примерно на 25% более производительный и на 20% энергоэффективнее.