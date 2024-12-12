Realme анонсировала новый игровой смартфон — Neo 7

Новинка доступна в нескольких конфигурациях памяти, начиная с 12/256 ГБ за 2099 юаней (около 31 000 рублей). Максимальная версия с 16 ГБ оперативки и 1 ТБ постоянной памяти стоит 3299 юаней (около 49 000 рублей).

Смартфон получил яркий 6.78-дюймовый OLED-экран с разрешением 2780 × 1264, поддержкой HDR, LTPO и частотой обновления 120 Гц. Корпус устройства выполнен в дизайне «боевого щита» с премиальной обработкой задней панели.

Neo 7 поддерживает 80-ваттную быструю зарядку, обеспечивающую более 1800 циклов заряда без потери ёмкости. Для охлаждения предусмотрена крупнейшая в отрасли VC-камера площадью 7700 мм2.