Realme анонсировала первый Android-смартфон с зарядкой «как у iPhone 12»

Как пишет GizChina, главная фишка устройства — магнитная зарядка MagDart — сможет похвастаться двумя вариантами мощности (в зависимости от модели). Первая будет на 15 Вт, а вторая — на 440% быстрее, чем Apple MagSafe.

Что же до самого Realme Flash, то устройству приписывают чип Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.