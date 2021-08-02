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Realme анонсировала первый Android-смартфон с зарядкой «как у iPhone 12»Уже завтра появится целая масса интересных подробностей об устройстве
Китайский бренд Realme наконец-то анонсировал смартфон, о котором в последнее время ходило множество слухов — Realme Flash. Компания опубликовала первый постер устройства, подтвердив через него дату полноценной презентации аппарата.
Смартфон, который должен стать первым Android-девайсом с магнитной зарядкой на манер iPhone 12, представят уже завтра, 3 августа 2021 года.
Как пишет GizChina, главная фишка устройства — магнитная зарядка MagDart — сможет похвастаться двумя вариантами мощности (в зависимости от модели). Первая будет на 15 Вт, а вторая — на 440% быстрее, чем Apple MagSafe.
Что же до самого Realme Flash, то устройству приписывают чип Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.