Realme анонсировала сверхбыструю 320 Вт зарядку для смартфонов

Опубликовано 13 августа 2024, 08:19
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Realme анонсировала сверхбыструю 320 Вт зарядку для смартфоновБольше подробностей будет уже завтра
Realme анонсировала новую технологию зарядки мощностью 320 Вт, которая станет самой быстрой среди всех доступных на рынке.
Официальный запуск новинки под названием 320W SuperSonic Charge состоится 14 августа на фестивале 828 Fan Festival в Шэньчжэне, Китай.
Недавно в интернете появился ролик, в котором вице-президент и директор по маркетингу Realme продемонстрировал работу этой технологии.
В видео смартфон был подключен к зарядному устройству, а рядом был установлен таймер для отслеживания времени зарядки. Судя по видео, устройство зарядилось с 0% до 17% всего за 35 секунд.
Однако на данный момент емкость аккумулятора смартфона не была раскрыта. Также не подтверждено и время полной зарядки девайса.