Realme анонсировала сверхбыструю 320 Вт зарядку для смартфонов

Официальный запуск новинки под названием 320W SuperSonic Charge состоится 14 августа на фестивале 828 Fan Festival в Шэньчжэне, Китай.

Недавно в интернете появился ролик, в котором вице-президент и директор по маркетингу Realme продемонстрировал работу этой технологии.

В видео смартфон был подключен к зарядному устройству, а рядом был установлен таймер для отслеживания времени зарядки. Судя по видео, устройство зарядилось с 0% до 17% всего за 35 секунд.

Однако на данный момент емкость аккумулятора смартфона не была раскрыта. Также не подтверждено и время полной зарядки девайса.