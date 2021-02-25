Realme анонсировала свой первый смартфон с камерой на 108 Мп

На тизере, опубликованном представителем Realme, можно разглядеть блок камеры грядущей новинки. Так, судя по всему, смартфон получит четыре модуля, разрешение основного составит 108 Мп. А учитывая, что Realme славится своими недорогими устройствами, нас может ждать самый недорогой смартфон со 108 Мп камерой.

Устройству приписывают работу на базе чипа MediaTek Dimensity 720 и 8 ГБ оперативной памяти. Также предполагается, что Realme 8 получит дисплей с высокой частотой обновления. Дата анонса на данный момент не раскрывается, но в тизере сказано, что случится это в ближайшее время.