Realme анонсировала в России новый бюджетный смартфон с аккумулятором на 6 000 мАч

В основу смартфона лег не самый производительный, но все еще неплохой процессор MediaTek Helio G35. Также девайс получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной.

Интересным получился и экран устройства: несмотря на то, что перед нами бюджетный аппарат, его оснастили дисплеем с 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+. Также в смартфоне есть поддержка microSD-карт, двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 и т.д. Также Realme C15 получил аккумулятор емкостью 6 000 мАч и быстрой зарядкой на 18 Вт.