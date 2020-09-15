Realme анонсировала в России новый бюджетный смартфон с аккумулятором на 6 000 мАч
В основу смартфона лег не самый производительный, но все еще неплохой процессор MediaTek Helio G35. Также девайс получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной.
Интересным получился и экран устройства: несмотря на то, что перед нами бюджетный аппарат, его оснастили дисплеем с 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+. Также в смартфоне есть поддержка microSD-карт, двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 и т.д. Также Realme C15 получил аккумулятор емкостью 6 000 мАч и быстрой зарядкой на 18 Вт.
Бюджетность смартфона также не помешала ему получить основную квадрокамеру на 13, 8 и 2 Мп с одним черно-белым модулем. Фронтальная камера получила модуль на 8 Мп.
Что же до цены и старта продаж новинки, то доступным устройство станет, начиная с 22 сентября, а попросят за Realme C15 12 990 рублей за версию 4/64 ГБ, при этом в течение ограниченного количества времени устройство можно будет купить по цене 10 990 рублей.