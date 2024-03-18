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Телефоны
Опубликовано 18 марта 2024, 07:07
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Realme анонсирует «убийцу» Samsung Galaxy S24 Ultra в ближайшее время

Выйдет аппарат практически по всему миру
Realme готовится к выпуску нового смартфона, который, как ожидается, станет серьезным конкурентом Samsung Galaxy S24 Ultra.

Новинка, получившая название Realme GT Neo 6, будет оснащена мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3, обеспечивающим флагманскую производительность.

Согласно информации, просочившейся в сеть, устройство получит OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, что гарантирует плавное изображение и высокую детализацию.

Realme анонсирует «убийцу» Samsung Galaxy S24 Ultra в ближайшее время
© Gizmochina

Смартфон будет доступен в конфигурациях с 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти, что позволит ему без проблем справляться с многозадачностью и хранить большие объемы данных.

Realme GT Neo 6 также будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS) и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Ожидается, что новый смартфон Realme выйдет не только в Китае, но и на других рынках. Смартфон уже получил сертификацию в ряде стран, включая Европу, Индию и Индонезию.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Realme
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#Samsung