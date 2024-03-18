Realme анонсирует «убийцу» Samsung Galaxy S24 Ultra в ближайшее время

Смартфон будет доступен в конфигурациях с 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти, что позволит ему без проблем справляться с многозадачностью и хранить большие объемы данных.

Realme GT Neo 6 также будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS) и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Ожидается, что новый смартфон Realme выйдет не только в Китае, но и на других рынках. Смартфон уже получил сертификацию в ряде стран, включая Европу, Индию и Индонезию.