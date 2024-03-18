Realme анонсирует «убийцу» Samsung Galaxy S24 Ultra в ближайшее время

Realme анонсирует «убийцу» Samsung Galaxy S24 Ultra в ближайшее времяВыйдет аппарат практически по всему миру
Новинка, получившая название Realme GT Neo 6, будет оснащена мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3, обеспечивающим флагманскую производительность.
Согласно информации, просочившейся в сеть, устройство получит OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, что гарантирует плавное изображение и высокую детализацию.
Смартфон будет доступен в конфигурациях с 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти, что позволит ему без проблем справляться с многозадачностью и хранить большие объемы данных.
Realme GT Neo 6 также будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS) и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
Ожидается, что новый смартфон Realme выйдет не только в Китае, но и на других рынках. Смартфон уже получил сертификацию в ряде стран, включая Европу, Индию и Индонезию.