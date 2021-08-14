Realme больше не будет выпускать смартфоны серии X

Так, по словам представителя китайской компании, популярную линейку устройств было принято закрыть. Напомним, что буквально в январе Realme говорила о том, что «X — это будущее». Сейчас же в компании сообщают о том, что смартфонов этой серии больше выпускаться не будет.

В то же время, Мадхав Шет отметил, место Realme X займет линейка Realme GT.

“X будет заменен на GT; таким образом, GT - это новый X”, — отметил он.

Шет также заверил, что отменять смартфоны Realme C и прочих серий в планах у компании нет.