Realme C35 — недорогой смартфон с 50 Мп камерой и завидной автономностью

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Вчера в 22:45
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Realme C35 — недорогой смартфон с 50 Мп камерой и завидной автономностьюИнтересное получилось устройство
Пока прочие производители анонсируют свои флагманские смартфоны, Realme решила пойти иным путём. Компания представила свой новый доступный телефон, который при этом может похвастаться некоторыми техническими решениями.
Речь идёт о Realme C35, который дебютировал в Таиланде. Устройство получило чип Unisoc T616 в качестве основы, 4 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. При этом размер IPS-дисплея смартфона — 6,6-дюйма при разрешении FullHD+.
Основная камера тройная (50 и 20 Мп, а также датчик глубины). Ёмкость аккумулятора Realme C35 — 5000 мАч (есть быстрая 18-Вт зарядка).
Из коробки новинка работает под управлением Android 11. Цена базовой версии (4/64 ГБ) — 177 долларов (13 тыс рублей). Старшая версия (4/128 ГБ) обойдётся уже в 193 доллара (14 тыс рублей).
Источник: FoneArena