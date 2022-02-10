Realme C35 — недорогой смартфон с 50 Мп камерой и завидной автономностью

Речь идёт о Realme C35, который дебютировал в Таиланде. Устройство получило чип Unisoc T616 в качестве основы, 4 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. При этом размер IPS-дисплея смартфона — 6,6-дюйма при разрешении FullHD+.

Основная камера тройная (50 и 20 Мп, а также датчик глубины). Ёмкость аккумулятора Realme C35 — 5000 мАч (есть быстрая 18-Вт зарядка).

Из коробки новинка работает под управлением Android 11. Цена базовой версии (4/64 ГБ) — 177 долларов (13 тыс рублей). Старшая версия (4/128 ГБ) обойдётся уже в 193 доллара (14 тыс рублей).