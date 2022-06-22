Realme готовит готовит флагманский смартфон на самом мощном процессоре дешевле 25 тысяч рублей

Так, например, теперь мы знаем, что в основу смартфона ляжет самый топовый чип сегодняшнего дня — Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. Вместе с тем вице-президент бренда Сюй Ци заявил, что стоимость новинки не превысит 450 долларов. Это, на минуточку, 24,2 тыс рублей.

При этом топ-менеджер подтвердил, что аппарат получит привлекательный дизайн, хорошую камеру и отличную производительность в играх.

Напомним, что Realme GT2 Master Explorer Edition приписывают аккумулятор на 5000 мАч, быструю зарядку на 100 Вт и качественный 6,7-дюймовый дисплей.

Анонс смартфона ожидается уже в июле.