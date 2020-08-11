Realme готовит новый недорогой смартфон с поддержкой 5G

Смартфон носит модельный номер Realme RMX2716, при этом благодаря различным источникам, об устройстве известно много всего интересного. Так, судя по всему, смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 765G, что с учетом ценовой политики компании, может сделать новинку одним из самых недорогих 5G-смартфонов на рынке. Также известно, что устройство получит 6,43-дюймовый экран с разрешением FullHD+, а также сразу две аккумуляторные батареи емкостью по 2 100 мАч каждая. Таким образом, можно предположить, что смартфон получит поддержку сверхбыстрой зарядки на 50-65 Вт, так как именно для подобных зарядных решениях современные производители смартфонов разделяют батареи на две части.

Стоит отметить, что решение компании использовать чип от Qualcomm в качестве процессора, может положительно сказаться на продажах устройства. Связано это с тем, что все больше недорогих девайсов получают решения от MediaTek, что многим пользователям не очень-то и нравится, если быть до конца честными.