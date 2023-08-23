Realme GT 5 получит функцию ручной настройки мощности

Об этом рассказал популярный инсайдер Digital Chat Station на своей Weibo-странице. Согласно его данным, грядущий Realme GT 5 оснастят возможностью изменять настройки процессора. Благодаря этому пользователи смогут оптимизировать частоту чипа в зависимости от потребностей.

Смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Эксперты из Android Authority отметили, что Realme GT 5 может стать первым устройством на рынке с такой функцией. Ранее для изменения частоты процессора на смартфоне требовался специальный root-доступ.

Помимо этой инновационной функции, ожидается, что Realme GT 5 будет оснащён 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя. Официальный анонс новинки ожидается 28 августа.