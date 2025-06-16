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Опубликовано 16 июня 2025, 11:07
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Дизайн и компплектацию realme GT 7 Dream Edition, созданного с Aston Martin, показали в РФ до анонса

Стильная штуковина, этого не отнять
В мае 2025 года realme выпустила GT 7 Dream Edition — лимитированный смартфон, созданный совместно с командой Формулы-1 Aston Martin Aramco. Тираж небольшой, для продажи в России отгрузили всего лишь 1500 смартфонов. Рассказываем, что внутри коробки с лимитированным GT 7, и как на устройство повлиял автобренд.
Дизайн и компплектацию realme GT 7 Dream Edition, созданного с Aston Martin, показали в РФ до анонса
© Ferra.ru

realme оформили партнёрство с Aston Martin надолго — теперь они будут совместно создавать дизайн премиум-версий своих устройств (не только смартфонов). GT 7 Dream Edition получил дизайн в стиле болида Формулы-1: тут и фирменный зеленый цвет британцев, и плавные линии с отсылкой к аэродинамике гоночных болидов, и цветная полноценная эмблема Aston Martin. Чехол её, кстати, не закрывает.

Дизайн и компплектацию realme GT 7 Dream Edition, созданного с Aston Martin, показали в РФ до анонса
© Ferra.ru

Отдельного внимания достоин комплект поставки. Лимитированному устройству достался и лимитированный комплект, поэтому внутри коробки со сложной конструкции вложили фотоальбом, черное зарядное устройство и чехол с карбоновой текстурой и вырезом под эмблему автомобильного бренда.

Программно Dream Edition также отличается от классического GT 7. Новая realme UI тут «приправлена» специальными иконками, эффектами зарядки и новым водяным знаком на фотографиях.

А вот технически это все то же устройство, что и стандартный realme GT 7: чип Dimensity 9400e (больше 2 млн баллов в AnTuTu), батарея 7000 мАч, камера 50 МП (Sony IMX906, 1/1.56") + 2-кратный оптический зум, AMOLED 6.78″ (до 6000 нит) с разрешением 2780x1264 пикселя. Уже завтра, 17 июня, читайте наш обзор с тестами, а пока можете ознакомиться с первыми снимками редкой модели:

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Ferra.ru

Источник:Ferra.ru
Автор:Игорь Сайкин
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