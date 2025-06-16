Дизайн и компплектацию realme GT 7 Dream Edition, созданного с Aston Martin, показали в РФ до анонса

Отдельного внимания достоин комплект поставки. Лимитированному устройству достался и лимитированный комплект, поэтому внутри коробки со сложной конструкции вложили фотоальбом, черное зарядное устройство и чехол с карбоновой текстурой и вырезом под эмблему автомобильного бренда.

Программно Dream Edition также отличается от классического GT 7. Новая realme UI тут «приправлена» специальными иконками, эффектами зарядки и новым водяным знаком на фотографиях.

А вот технически это все то же устройство, что и стандартный realme GT 7: чип Dimensity 9400e (больше 2 млн баллов в AnTuTu), батарея 7000 мАч, камера 50 МП (Sony IMX906, 1/1.56") + 2-кратный оптический зум, AMOLED 6.78″ (до 6000 нит) с разрешением 2780x1264 пикселя. Уже завтра, 17 июня, читайте наш обзор с тестами, а пока можете ознакомиться с первыми снимками редкой модели: