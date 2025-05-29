Realme GT 7 Dream Edition — смартфон в стиле Aston Martin показали на фото

Смартфон получил уникальный дизайн в фирменном цвете Aston Martin Racing Green и кастомную прошивку в стиле болида Формулы-1.

Корпус оформлен в пятислойной покраске, а рельефная задняя панель украшена серебристым логотипом-крылом и аэродинамическими линиями, напоминающими контуры кузова F1-автомобиля.

В комплекте — коробка в фирменной расцветке, зарядка на 120 Вт, стилус для SIM-карты в виде инструмента пит-стопа и буклет с историей Aston Martin.