Realme GT 7 Dream Edition — смартфон в стиле Aston Martin показали на фото

Опубликовано 29 мая 2025, 07:161 мин.
Realme GT 7 Dream Edition — смартфон в стиле Aston Martin показали на фотоЦена вполне себе флагманская
Realme представила лимитированную версию флагмана GT 7 — Dream Edition, вдохновлённую гоночной командой Aston Martin Aramco F1.
Смартфон получил уникальный дизайн в фирменном цвете Aston Martin Racing Green и кастомную прошивку в стиле болида Формулы-1.
Корпус оформлен в пятислойной покраске, а рельефная задняя панель украшена серебристым логотипом-крылом и аэродинамическими линиями, напоминающими контуры кузова F1-автомобиля.
В комплекте — коробка в фирменной расцветке, зарядка на 120 Вт, стилус для SIM-карты в виде инструмента пит-стопа и буклет с историей Aston Martin.
Технически Dream Edition повторяет обычный GT 7. Смартфон получил 6,78" AMOLED-дисплей (до 6000 нит), чип Dimensity 9400e, 16 ГБ оперативной памяти и батарею на 7000 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт. Камеры — 50-Мп основная, 50-Мп телеобъектив с 2х зумом и 8-Мп ультраширик.
Цена в Индии — €900.