realme GT 7 представят 27 мая: флагман с чипом Dimensity 9400e

realme GT 7 станет одним из первых смартфонов на рынке с процессором MediaTek Dimensity 9400e. Этот чип показывает результат свыше 2,25 миллиона баллов в тестах AnTuTu. Ожидается, что устройство предложит качественный игровой опыт. Благодаря обновленному режиму GT Boost смартфон сможет точно распределять ресурсы при запуске игр, обеспечивая стабильную работу без перегрева. Заявлена поддержка 120 кадров в секунду в популярных играх без падения производительности.

Главным техническим акцентом станет аккумулятор емкостью 7000 мАч в сочетании с быстрой зарядкой на 120 Вт. Это редкое сочетание для флагманских устройств, так как обычно высокая емкость и быстрая зарядка технически сложно совместимы. В realme решили эту задачу с помощью кремний-углеродной технологии.

Отдельное внимание уделено охлаждению. В смартфон встроена система IceSense на основе графена, который отводит тепло эффективнее традиционных материалов. Тепло распределяется по всей поверхности корпуса, включая экран. Также устройство сможет регулировать температуру корпуса в зависимости от окружающей среды, обеспечивая комфорт при использовании.

Дизайн новинки включает текстурированную металлическую рамку камеры и нескользящее покрытие задней панели. Экран получит тонкие рамки, а корпус будет доступен в черном и синем цветах.