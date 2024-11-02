Realme GT 7 Pro привёл обзорщиков в замешательство: оснащён несуществующим чипом

Модель, присланная производителем рецензентам на обзор, оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, что и указано на коробках. Но в тизерах смартфона и в утечках фигурирует Snapdragon 8 Elite, а такого устройства, как 8 Gen 4, не существует.

Инсайдеры объяснили, что после того, как связались с realme, стало ясно, что проблема в запоздалом переоформлении коробок для обзорщиков. Как пояснили Android Authority в realme, Qualcomm с опозданием сообщила о новом маркетинговом названии Snapdragon 8 Gen 4 — Snapdragon 8 Elite. То есть, это один и тот же чипсет, только под разными названиями, но в анонсах смартфон оснащён Snapdragon 8 Elite.

Однако на коробках для розницы уже будет фигурировать корректное название.