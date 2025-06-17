Realme GT 7 вышел в России — это первый в мире смартфон на Dimensity 9400e

Устройство набрало более 2,45 млн баллов в AnTuTu и предлагает топовую автономность благодаря батарее на 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Полная зарядка занимает 42 минуты, а одной хватит на два дня.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К и пиковой яркостью до 6000 нит. Камера — 50 Мп Sony IMX906 с оптической стабилизацией и поддержкой съёмки в 8К, дополнена 50-Мп телефото и широкоугольным модулем. Фронтальная камера — 32 Мп с возможностью снимать видео до 4К@60fps.