Realme GT 7 вышел в России — это первый в мире смартфон на Dimensity 9400e

Realme GT 7 вышел в России — это первый в мире смартфон на Dimensity 9400eБолее 2,45 млн баллов в AnTuTu
Устройство набрало более 2,45 млн баллов в AnTuTu и предлагает топовую автономность благодаря батарее на 7000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Полная зарядка занимает 42 минуты, а одной хватит на два дня.
Смартфон оснащён 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К и пиковой яркостью до 6000 нит. Камера — 50 Мп Sony IMX906 с оптической стабилизацией и поддержкой съёмки в 8К, дополнена 50-Мп телефото и широкоугольным модулем. Фронтальная камера — 32 Мп с возможностью снимать видео до 4К@60fps.
GT 7 — первый Realme в России с поддержкой eSIM и отдельным чипом для усиления сигнала. Для охлаждения используется графеновый слой IceSense и испарительная камера на 7700 мм².
Доступны версии от 59 999 рублей, а специальная Dream Edition в дизайне Aston Martin стоит от 74 999 рублей.