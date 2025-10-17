Realme GT 8 Pro получит сменные чехлы для блока основной камеры

В официальных материалах Realme демонстрирует, как квадратный модуль камер можно закрывать различными декоративными крышками, включая круглые и цветные варианты.

Крепление выполнено на болтах, а не на магнитах, поэтому для замены понадобится отвертка. Судя по фото, компания делает ставку на персонализацию — пользователи смогут даже создавать собственные варианты крышек, например, с помощью 3D-принтера.