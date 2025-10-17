Realme GT 8 Pro получит сменные чехлы для блока основной камеры

Опубликовано 17 октября 2025, 11:151 мин.
Realme GT 8 Pro получит сменные чехлы для блока основной камерыГлоток свежего воздуха
Realme показала необычную особенность своего нового флагмана GT 8 Pro — смартфон получит сменные чехлы для блока основной камеры. Они позволят пользователям изменять внешний вид устройства.
В официальных материалах Realme демонстрирует, как квадратный модуль камер можно закрывать различными декоративными крышками, включая круглые и цветные варианты.
Крепление выполнено на болтах, а не на магнитах, поэтому для замены понадобится отвертка. Судя по фото, компания делает ставку на персонализацию — пользователи смогут даже создавать собственные варианты крышек, например, с помощью 3D-принтера.
Также компания подтвердила расцветки, в которых выйдет GT 8 Pro: белая, темно-синяя и зеленая. Официальная презентация смартфона состоится 21 октября 2025 года, одновременно с базовой моделью realme GT 8.