Realme GT7 Pro с мощнейшим процессором и 6500 мАч начали официально продавать в России

GT 7 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, выполненным по 3-нанометровому техпроцессу, тройной камерой Sony с основным модулем на 50 Мп, широкоугольным объективом и перископным зумом с 3-кратным увеличением. Камера поддерживает алгоритм Al Zoom Ultra Clarity, который улучшает детализацию снимков на дальнем расстоянии. Устройство также защищено от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69, что позволяет снимать под водой.

Дисплей GT 7 Pro имеет диагональ 6,78 дюйма, частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость 6500 нит. Также смартфон поддерживает Dolby Vision. Для улучшенной производительности в играх предусмотрена система охлаждения Iceberg Dual VC Cooling.

Одной из особенностей модели является аккумулятор на 6500 мАч. Смартфон поддерживает зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет за 14 минут зарядить устройство до 50%, а полная зарядка занимает всего 37 минут.