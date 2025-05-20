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Опубликовано 20 мая 2025, 17:18
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realme и Aston Martin выпустят флагманский смартфон GT 7 Dream Edition

Смартфон покажут 27 мая в Париже
Компания realme объявила о начале трехлетнего сотрудничества с командой Aston Martin Formula One. В рамках партнерства будет выпущена специальная версия нового флагманского смартфона — GT 7 Dream Edition.
realme и Aston Martin выпустят флагманский смартфон GT 7 Dream Edition

© realme

Модель разрабатывается с акцентом на дизайн и качество сборки, отражающие фирменный стиль Aston Martin. На корпусе устройства появится логотип бренда — стилизованные крылья скарабея, а сам смартфон выполнен в фирменном зеленом цвете Aston Martin.

GT 7 Dream Edition станет частью линейки realme GT и продолжит серию флагманских моделей компании. Основное внимание в устройстве будет уделено не только внешнему виду, но и производительности. Хотя подробности пока не раскрыты, представители обеих сторон подчеркивают, что это будет мощный смартфон с упором на премиальный дизайн.

Стороны договорились о выпуске двух совместных устройств в год. Полноценная презентация новинки состоится 27 мая в Париже. Тогда же станут известны технические характеристики и особенности всех моделей серии GT 7.

Источник:realme
Автор:Булат Кармак
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