realme и Aston Martin выпустят флагманский смартфон GT 7 Dream Edition

Модель разрабатывается с акцентом на дизайн и качество сборки, отражающие фирменный стиль Aston Martin. На корпусе устройства появится логотип бренда — стилизованные крылья скарабея, а сам смартфон выполнен в фирменном зеленом цвете Aston Martin.

GT 7 Dream Edition станет частью линейки realme GT и продолжит серию флагманских моделей компании. Основное внимание в устройстве будет уделено не только внешнему виду, но и производительности. Хотя подробности пока не раскрыты, представители обеих сторон подчеркивают, что это будет мощный смартфон с упором на премиальный дизайн.

Стороны договорились о выпуске двух совместных устройств в год. Полноценная презентация новинки состоится 27 мая в Париже. Тогда же станут известны технические характеристики и особенности всех моделей серии GT 7.