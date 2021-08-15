Realme и Motorola будут выпускать смартфоны на сверхбюджетном китайском процессоре

По словам Чжоу, теперь процессоры Unisoc получат и смартфоны компаний Motorola, Realme и Micromax. Это будет сверхбюджетный процессор, рассчитанный на устройства начального и среднего уровней — Unisoc T610 — восьмиядерный чип с микроархитектурой 2 × Cortex-A77 и 6 × Cortex-A55 с графическим ускорителем ARM Mali G52 3-EE.

Также представитель компании подчеркнул, что к выпуску готовятся процессоры серии Tanggula, благодаря которой Unisoc планирует составить конкуренцию таким флагманам, как MediaTek и Qualcomm.