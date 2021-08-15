Realme и Motorola будут выпускать смартфоны на сверхбюджетном китайском процессоре

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Realme и Motorola будут выпускать смартфоны на сверхбюджетном китайском процессореА производитель составит конкуренцию Qualcomm
Об этом стало известно после выступления вице-президента компании Unisoc Эрика Чжоу. Эта компания специализируется на производстве бюджетных чипов для смартфонов. На их основе свои гаджеты предлагает такой игрок рынка, как Honor.
По словам Чжоу, теперь процессоры Unisoc получат и смартфоны компаний Motorola, Realme и Micromax. Это будет сверхбюджетный процессор, рассчитанный на устройства начального и среднего уровней — Unisoc T610 — восьмиядерный чип с микроархитектурой 2 × Cortex-A77 и 6 × Cortex-A55 с графическим ускорителем ARM Mali G52 3-EE.
Также представитель компании подчеркнул, что к выпуску готовятся процессоры серии Tanggula, благодаря которой Unisoc планирует составить конкуренцию таким флагманам, как MediaTek и Qualcomm.