Realme и OnePlus начали блокировать в РФ европейские версии смартфонов, купленные у частников

По его словам, блокировки настигают не только модели, выпущенные для китайского рынка, но и те из них, которые предназначались для международных продаж. Речь идёт о блокировке в том числе и голосовых звонков в России.

По словам Макарова, он столкнулся с этой проблемой при использовании модели Realme 11 Pro+ для Европы. При этом известные ранее способы обхода блокировки не сработали.

Он также подчеркнул, что покупка глобальных версий OnePlus и Realme на AliExpress не безопасна. Поэтому он рекомендовал покупать устройства из официальных поставок для российского рынка. Это те, которые имеют наклейку на русском языке на коробке.

Если же вы хотите купить смартфон в Интернете, то запрашивайте фотографию наклейки у продавца. Если на ней указан английский или китайский язык, то лучше отказаться от приобретения.