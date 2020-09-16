Телефоны
Сегодня 14:02
Realme может выпустить один из первых смартфонов на новом флагманском процессоре Snapdragon 875
Интересно, в рамках какой именно линейки?
Из последних активностей главы рекламного отдела Realme Сю Ци Чейза в соцсетях, можно предположить, что компания выпустит один из первых смартфонов на базе флагманского процессора Snapdragon 875.
Так, топ-менеджер опубликовал на своей странице в Weibo информацию, согласно которой Realme уже вовсю трудится и готовится к скорому выпуску своего следующего флагмана на основе 5-нанометрового процессора. При этом в том же посте, где говорится о факте разработки, Сю Ци Чейз также предлагает фанатам угадать, к какой линейке будет принадлежать таинственная новинка: Realme X, Realme Q, Realme V или для него будет создано совершенно новое ответвление в модельном ряде.
Учитывая, что последние слухи гласят, что анонс Qualcomm Snapdragon 875 состоится лишь в октябре текущего года, ожидать демонстрации новинки от Realme раньше этого времени явно не стоит.