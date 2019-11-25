Realme начала рекламу своего нового "убийцы" Redmi K30

Известно, что уже в конце 2019 года Redmi готовится выпустить свой первый смартфон, оснащенный поддержкой неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектур 5G. В то же время китайская компания Realme уже начала рекламировать своего конкурента, а именно Realme X50 5G.