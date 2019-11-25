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Сегодня 12:50
Realme начала рекламу своего нового "убийцы" Redmi K30
Выход смартфона запланирован на 2020 год
Известно, что уже в конце 2019 года Redmi готовится выпустить свой первый смартфон, оснащенный поддержкой неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектур 5G. В то же время китайская компания Realme уже начала рекламировать своего конкурента, а именно Realme X50 5G.
Так, инсайдер под ником Мукул Шарма опубликовал тизер грядущего смартфона Realme X50 5G, который и станет конкурентом Redmi K30 и Redmi K30 Pro. Сообщается, что Realme X50 5G оснастят поддержкой сетями нового поколения - NSA и SA. Кроме того, новинка будет оборудована двойной, врезанной в экран селфи-камерой.
На данный момент известно, что выход нового смартфона китайской компании ожидается лишь в течении следующего года.