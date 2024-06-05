Realme назвала дату анонса «убийцы флагманов с ИИ» — 20 июня

Презентация состоится 20 июня в 11:00 мск на мероприятии в Милане, а продажи в России стартуют одновременно с мировым релизом. Серия GT6, по словам производителя, станет важным этапом в развитии линейки GT.

Смартфоны этой серии обещают превзойти предшественников и конкурентов в производительности за счет новейших технологий и искусственного интеллекта.

В серию войдут Realme GT6 (старшая модель) и Realme GT6T (младшая модель). Оба смартфона будут не только мощными, но и оснащены множеством инновационных функций, которые выведут их за рамки премиум-класса.

Сообщается, что ИИ будет использоваться для повышения качества изображения, оптимизации взаимодействия пользователя с системой и прочих целей.

Представители компании заявили, что их цель — сделать ИИ-технологии доступными по всему миру.