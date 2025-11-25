Realme Neo 8 с батареей более 8000 мАч и плоским OLED‑дисплеем представят в ближайшее время

Главной особенностью станет массивная батарея ёмкостью более 8000 мАч, обеспечивающая работу в течение двух–трёх дней без подзарядки.

Смартфон оснастят плоским OLED‑дисплеем LTPS диагональю 6,78 дюйма с разрешением 1,5 K и повышенной частотой обновления. За съёмку будет отвечать основная камера на 50 Мп, а фронтальная пока не раскрывается.

Информаторы также сообщают, что Realme рассматривает две платформы — Snapdragon 8 Gen 5 или Dimensity 9400+, что позволит вывести устройство в флагманский сегмент.

При этом ожидается, что зарядка сохранит мощность 120 Вт, а дизайн останется лаконичным. Утечки утверждают, что новинку оснастят защитой IP68 и фирменным зарядным блоком в комплекте.

Для игровой аудитории предусмотрена продвинутая система охлаждения. Новый Neo 8 представят в Китае в I квартале 2026 года, затем он может выйти на глобальные рынки.