Realme Neo7, набравший 2.5 млн баллов в AnTuTu, оказался дешевле $350

Опубликовано 28 ноября 2024, 07:011 мин.
Realme Neo7, набравший 2.5 млн баллов в AnTuTu, оказался дешевле $350Очень приятная цена
Realme официально анонсировала смартфон Neo7, который обещает стать новым лидером в среднем сегменте.
Устройство выделяется производительностью — более 2.5 млн баллов в AnTuTu благодаря флагманскому чипсету Dimensity 9300+.
Neo7 оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, что гарантирует продолжительное время работы, и имеет защиту IP68 от воды и пыли. При этом стартовая цена модели не превысит $340.
Для первых покупателей предусмотрены дополнительные бонусы: 4-летняя гарантия на батарею, 6-месячная рассрочка, скидки на обмен старого устройства, а также игровые подарки и купоны.
Realme позиционирует Neo7 как мощное устройство для геймеров и повседневного использования. Новинка подтвердила разделение компании на премиальную серию GT и доступную, но производительную Neo.