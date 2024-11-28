Realme Neo7, набравший 2.5 млн баллов в AnTuTu, оказался дешевле $350

Устройство выделяется производительностью — более 2.5 млн баллов в AnTuTu благодаря флагманскому чипсету Dimensity 9300+.

Neo7 оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, что гарантирует продолжительное время работы, и имеет защиту IP68 от воды и пыли. При этом стартовая цена модели не превысит $340.

Для первых покупателей предусмотрены дополнительные бонусы: 4-летняя гарантия на батарею, 6-месячная рассрочка, скидки на обмен старого устройства, а также игровые подарки и купоны.

Realme позиционирует Neo7 как мощное устройство для геймеров и повседневного использования. Новинка подтвердила разделение компании на премиальную серию GT и доступную, но производительную Neo.