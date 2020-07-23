Realme обвинили в плагиате Honor при разработке нового флагмана

Если взглянуть на продемонстрированный аппарат Realme и на уже выпущенный Honor 30, достаточно сложно не заметить явное сходство в дизайне. При этом даже в наше время, когда все смартфоны так и так похожи друг на друга, то, что сделала Realme при проектировании Realme V5, явно бросается в глаза: