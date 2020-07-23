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Realme обвинили в плагиате Honor при разработке нового флагмана
И ведь претензии явно обоснованные
В интернете разгорается достаточно необычный “конфликт”: вчера директор по маркетингу Realme Сюй Ци опубликовал изображение нового девайса компании под названием Realme V5, а уже сегодня бренд обвинили в плагиате Honor при разработке нового флагмана.
Если взглянуть на продемонстрированный аппарат Realme и на уже выпущенный Honor 30, достаточно сложно не заметить явное сходство в дизайне. При этом даже в наше время, когда все смартфоны так и так похожи друг на друга, то, что сделала Realme при проектировании Realme V5, явно бросается в глаза:
Напомним, что согласно последним данным, Realme понадобилось всего два года, чтобы реализовать более 40 млн смартфонов. При этом представители компании уже заявили, что до конца 2020 года у бренда есть планы преодолеть отметку в 50 млн телефонов.