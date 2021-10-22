Realme объявил распродажу смартфонов и умных устройств в России

Распродажа пройдёт в два этапа:

С 22 по 24 октября покупатели могут добавлять в корзину устройства и получать скидочные купоны.

С 26 октября 10:00 по 28 октября 10:00 пройдёт распродажа с низкими ценами на все модели.

В рамках акции основными устройствами являются:

Смартфон Realme Narzo 30 6+128 ГБ по цене 13990 рублей;

Realme 8 6+128ГБ — 15990 рублей;

Realme 8 Pro 6+128ГБ, который отдают за 17990 рублей;

Realme C21Y — 8690 рублей.

Смартфон Realme Narzo 30 построен на производительном игровом процессоре Helio G95. Устройство получило дисплей 6,5“ разрешением 2400х1080 FullHD+ в полноэкранном режиме с частотой обновления 90 Гц и режимом максимальной яркости 580 нит. Смартфон оснащён тройной AI-камерой 48 Мп с модулем для макросъёмки, чёрно-белой портретной съёмки и селфи-камерой 16 Мп. Помимо этого, устройство оснащено быстрым сканером отпечатков пальцев на боковой грани, оболочкой Realme UI 2.0 и аккумулятором 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 30 Вт, с помощью которой устройство заряжается до 100% за 65 минут. Кроме того, Narzo 30 имеет технологию бесконтактной оплаты NFC. Оперативная память устройства — 6 ГБ, накопитель — 128 ГБ.

Приобрести смартфон Realme Narzo 30 можно, с учётом скидки, по цене 13990 рублей. Промокод на скидку DBRM1600.

По акции можно приобрести ещё один производительный смартфон — Realme 8. Это устройство основано на игровом чипе Helio G95. Смартфон получил дисплей Super Amoled 6,4“ с разрешением 2400х1080 FullHD+ и пиковым уровнем яркости 1000 нит. Оперативная память — 6 ГБ, ёмкость накопителя — 128 ГБ. Устройство имеет основную 64 Мп камеру, 8 Мп сверхширокоугольную, макромодуль и монохромную камеру. За распознавание владельца отвечает высокоточный сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Питает смартфон аккумулятор ёмкостью 5000 мАч со встроенным супер-режимом энергосбережения.

Купить Realme 8 можно по цене 15990 рублей, также накопив купоны.

Следующее акционное устройство — Realme 8 Pro. Гаджет получил производительный высокоскоростной процессор Snapdragon 720 G. Широкий и удобный для просмотра контента дисплей 6,4“ Super Amoled с уровнем пиковой яркости 1000 нит. Основную камеру 108 Мп, Samsung Isocell HM2, сверхширокоугольный модуль 8 Мп. Также устройство имеет 6 ГБ ОЗУ и накопитель 128 ГБ.

Ёмкость аккумулятора, которым оснащён смартфон, составляет 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку 50 Вт, с которой устройство заряжается до 100% за 47 минут.

Акционная цена на этот смартфон — 17990 рублей.

Помимо прочих в акции участвует смартфон Realme C21Y с 6,5“ дисплеем и каплевидным вырезом, увеличивающим площадь просмотра, и разрешением экрана HD+. Устройство оборудовано тройной камерой с основным 13 Мп модулем, 2 Мп чёрно-белой и макрокамерой. Также устройство оснащено AI-селфи камерой. Эта модель получила аккумулятор 5000 мАч.

С полными условиями акции можете ознакомиться по ссылке

На все модели предусмотрена накопительная скидка из расчёта 300 рублей скидки на каждые 3000 рублей покупки. Все купоны можно получить в личном кабинете при добавлении товара в корзину.