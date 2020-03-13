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Realme объявила о скором выходе бюджетного смартфона в России
Речь о Realme C3
Китайская компания Realme объявила о скором выходе бюджетного смартфона в России. Речь о Realme C3, минимальная стоимость которого на индийском рынке составляет всего 98 долларов.
Об этом стало известно благодаря публикации представителей компании в социальных сетях. Так, они выложили тизерный постер, в нижней части которого написано “Realme C3 скоро”. Однако конкретной даты, а также стоимости смартфона на российском рынке указано не было.
Напомним, что устройство работает на базе MediaTek Helio G70 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. Realme C3 оснащен 6,5-дюймовым HD+ дисплеем с вырезом. Смартфон получил двухмодульную основную камеру на 12 и 2 Мп, а также селфи-камеру на 5 Мп.