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Опубликовано 17 июня 2025, 16:30
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Realme объявила о выходе смартфонов серии Р3 на мировом рынке

Пока эти устройства доступны только в ИНдии
Бренд смартфонов Realme объявил о расширении линейки P по всему миру: новая серия P3 будет выпущена в Европе, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, а ранее была представлена только в Индии.
Realme объявила о выходе смартфонов серии Р3 на мировом рынке

© Realme / Smartprix

О глобальной версии рассказал генеральный директор компании Скай Ли. По его словам, Realme добилась успеха в Индии, где было продано более двух млн устройств, и намерена усовершенствовать такие компоненты, как чипсеты, системы охлаждения, время автономной работы, игровые функции и возможности искусственного интеллекта в устройствах серии следующего поколения P.

Вендор планирует сотрудничать с крупными интернет-магазинами, чтобы предлагать индивидуальные услуги по продаже и послепродажному обслуживанию на каждом рынке, стремясь обеспечить высококачественный пользовательский опыт для покупателей по всему миру.

Согласно предварительной информации, флагманом серии Р3 будет модель Realme P3 Ultra. Устройство уже продаётся в Индии, получило AMOLED-дисплей, чипсет Dimensity 8350 и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.

Источник:GSMArena
Автор:Андрей Кадуков
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