Realme объявила о выходе смартфонов серии Р3 на мировом рынке

О глобальной версии рассказал генеральный директор компании Скай Ли. По его словам, Realme добилась успеха в Индии, где было продано более двух млн устройств, и намерена усовершенствовать такие компоненты, как чипсеты, системы охлаждения, время автономной работы, игровые функции и возможности искусственного интеллекта в устройствах серии следующего поколения P.

Вендор планирует сотрудничать с крупными интернет-магазинами, чтобы предлагать индивидуальные услуги по продаже и послепродажному обслуживанию на каждом рынке, стремясь обеспечить высококачественный пользовательский опыт для покупателей по всему миру.

Согласно предварительной информации, флагманом серии Р3 будет модель Realme P3 Ultra. Устройство уже продаётся в Индии, получило AMOLED-дисплей, чипсет Dimensity 8350 и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.