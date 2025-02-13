Realme объявила российские цены недорогого смартфона C75 с водозащитой, ударопрочностью и 5828 мАч

Realme C75 первым в мире получил сертификат TÜV Rheinland и успешно прошел военные тесты MIL-STD 810H, подтверждающие его прочность.

Смартфон защищен от воды и пыли по стандартам IP69/IP68/IP66 и выдерживает падение с 2 метров на бетон.

Дополнительно технология SonicWave Water Ejection позволяет быстро удалять влагу из динамиков.

Производительность устройства обеспечивает чип G92 Max с 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 24 ГБ).

Новинка оснащена экраном FullHD+ 90 Гц, а встроенные ИИ-функции оптимизируют работу системы и улучшают качество фотографий.

За автономность отвечает аккумулятор на 5828 мАч с 45-ваттной зарядкой. За 5 минут смартфон заряжается на 3 часа разговора, а полный заряд рассчитан на 4 года стабильной работы.

Realme C75 доступен в конфигурациях 8/128 ГБ (15 999 рублей) и 8/256 ГБ (17 999 рублей) в черном и золотом цветах.