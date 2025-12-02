Realme P3 Ultra подробно сравнили с OnePlus Nord 5

Realme P3 Ultra подробно сравнили с OnePlus Nord 5В целом Nord 5 лучше, но и стоит дороже
Realme P3 Ultra имеет полностью пластиковый корпус. За счёт этого он довольно тонкий и лёгкий. Оснащён этот смартфон аккумулятором на 6000 мА*ч и зарядкой на 80 Вт. Также у него есть полноценная влагозащита по стандарту IP69.
OnePlus Nord 5 получил более строгий, классический дизайн. На тыльной стороне у него закалённое стекло, а рамка пластиковая. Батарея здесь на 6800 мАч, за счёт чего смартфон довольно тяжёлый. При этом европейская версия имеет гораздо менее ёмкий аккумулятор - на 5200 мАч.
Экраны по размерам у обоих смартфонов идентичны. При этом у Realme дисплей закруглённый, а у OnePlus - плоский. Яркость у обеих моделей примерно одинаковая.
Оба устройства получили стереодинамики, но OnePlus более громкий, и у него ярче выражен бас.
Realme работает на процессоре Dimensity 8350 Ultra, OnePlus - на Snapdragon 8s Gen 3. С результатами их тестирования вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
Что касается автономности, то лучше оказывается OnePlus. Он выдаёт 14 часов 26 минут работы экрана, тогда как Realme - 12 часов 48 минут.
По возможностям камер на бумаге всё похоже, но в жизни у Realme цвета более насыщенные, а у OnePlus более сдержанные. Ширик в обоих случаях очень простой, но у OnePlus он имеет автофокус и макрорежим. Что касается фронтальной камеры, то выигрывает тоже OnePlus.
Вывод
По производительности смартфоны очень похожи, но с Nord 5 вы получаете ряд преимуществ. Это чуть лучшая автономность, чуть больше возможностей в плане видеозаписи, отсутствие проблем с автофокусом в отличие от Realme, запись видео на фронтальную камеру в 4К 60 к/с, лучше возможности ультраширика, чуть более долгая поддержка.