Realme перенесла анонс самого дешевого 5G-смартфона на завтра

Вполне вероятно, что завтра состоится лишь формальный анонс, как это было в случае с Redmi K30 в октябре. С другой стороны, тогда между подобным анонсом и полноценной презентацией прошло чуть более месяца, так что необходимость данного хода в случае с анонсом Realme X50 5G остается под большим вопросом. Как-то больше верится в то, что компания просто перенесла мероприятие с начала января на конец декабря, вполне вероятно в связи с огромным количеством прочих анонсов в первый месяц грядущего года от конкурентов.

Напомним, что Realme X50 будет построен на базе процессора Snapdragon 765G, при этом устройство должно стать самым дешевым смартфонов с поддержкой 5G. Учитывая, что Redmi K30 5G оценили в 285 долларов, новинка от Realme будет стоить и того меньше.