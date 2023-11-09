Realme подтвердила безумно быструю 240 Вт зарядку в флагманском смартфоне Realme GT5 Pro

Основной фишкой новинки станет революционная технология зарядки мощностью 240 Вт, которая обещает установить «новый пик мгновенной зарядки».

Представители компании отметили, что GT5 Pro получит аккумулятор увеличенной емкости, предположительно, на 5400 мАч. Это сделает его самым вместительным в линейке флагманов Realme.

Но не только батарея станет отличительной чертой устройства. Realme также обещает «новую эру ночной фотографии с телеобъективом», благодаря использованию 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX890 и перископической линзы.

Сердцем новинки выступит свежий процессор Snapdragon 8 Gen 3, который, как ожидается, поднимет возможности вычислительной фотографии на новый уровень.