Realme показала флагманский смартфон GT 5 и раскрыла его основные характеристики

Realme показала флагманский смартфон GT 5 и раскрыла его основные характеристикиОфициальный преждевременный анонс
Компания Realme анонсировала свой новый флагманский смартфон GT 5, который будет представлен 28 августа 2023 года.
Устройство работает на базе топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, частоту которой можно увеличить — это новшество в индустрии. В максимальной конфигурации Realme GT 5 будет оснащён 24 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 1 ТБ.
Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 240 Вт. Также планируется версия с батареей на 5200 мАч и зарядкой на 150 Вт.
Дисплей устройства — 6,74 дюйма AMOLED с разрешением 1,5K+ и кадровой частотой 144 Гц. Основная камера включает в себя 50-мегапиксельный датчик, 8-мегапиксельный широкоугольник и 2-мегапиксельную макрокамеру. Фронтальная камера — 16 мегапикселей.
Дизайн смартфона включает в себя стеклянную заднюю панель и модуль камеры, окруженный стеклом. Рядом с камерой расположен светящийся глиф, который меняет цвет в зависимости от действий на устройстве.
Операционная система — Android 13 с фирменным интерфейсом realme UI. Цена пока неизвестна, но известно, что GT 5 будет доступен в серебристой и зелёной расцветках.