Realme показала флагманский смартфон GT 5 и раскрыла его основные характеристики

Устройство работает на базе топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, частоту которой можно увеличить — это новшество в индустрии. В максимальной конфигурации Realme GT 5 будет оснащён 24 ГБ оперативной памяти и внутренним накопителем на 1 ТБ.

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 240 Вт. Также планируется версия с батареей на 5200 мАч и зарядкой на 150 Вт.

Дисплей устройства — 6,74 дюйма AMOLED с разрешением 1,5K+ и кадровой частотой 144 Гц. Основная камера включает в себя 50-мегапиксельный датчик, 8-мегапиксельный широкоугольник и 2-мегапиксельную макрокамеру. Фронтальная камера — 16 мегапикселей.