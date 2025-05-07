realme показала концепт смартфона с батареей на 10 000 мАч и тонким корпусом

Основной особенностью аккумулятора стало рекордное содержание кремния в аноде — до 10%, что позволило достичь высокой плотности энергии в 887 Втч/л. Это значение превышает показатели большинства современных смартфонов и может значительно продлить время автономной работы.

Для размещения такой батареи внутри устройства realme переработала внутреннюю компоновку смартфона. Новый дизайн получил название Mini Diamond. В рамках этого подхода была создана самая узкая материнская плата среди Android-устройств — шириной всего 23,4 мм. На нее уже подано более 60 патентных заявок по всему миру. В прототипе часть внутренних компонентов можно рассмотреть через полупрозрачную заднюю панель.

Компания давно уделяет внимание как длительности автономной работы, так и скорости зарядки. В прошлых моделях она предлагала технологии быстрой зарядки мощностью 150 Вт, 240 Вт и даже 320 Вт — в экспериментальном устройстве SuperSonic.