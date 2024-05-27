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Опубликовано 27 мая 2024, 10:00
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Realme показала первое фото, сделанное на ИИ-камеру грядущего Realme GT6

Которое еще и было сделано специально для России
Realme готовится к запуску своей новой флагманской серии смартфонов — Realme GT6.
Realme показала первое фото, сделанное на ИИ-камеру грядущего Realme GT6
© Ferra

Представители компании эксклюзивно поделились первым тизер-фото, снятым на новый смартфон, которое демонстрирует возможности встроенного искусственного интеллекта.

Фото, запечатлевшее ночную улицу с яркой витриной и прохожими, украшено надписью «Shot on realme GT 6. Powered by AI»:

Realme показала первое фото, сделанное на ИИ-камеру грядущего Realme GT6
© Realme

Тизер является первым намеком на интеграцию ИИ в устройства Realme, что обещает значительно расширить функциональные возможности смартфона.

Компания пока не раскрывает деталей о дате запуска и технических характеристиках новинки, предлагая лишь насладиться качеством фотографии и ожидать дальнейших анонсов.

Интересный факт: фото выше было подготовлено эксклюзивно для России, подчеркивающая тем самым важность этого рынка для компании.

Источник:Realme
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Realme
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#Искусственный интеллект