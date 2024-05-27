Realme показала первое фото, сделанное на ИИ-камеру грядущего Realme GT6

Опубликовано 27 мая 2024, 10:00
1 мин.
Realme показала первое фото, сделанное на ИИ-камеру грядущего Realme GT6Которое еще и было сделано специально для России
Realme готовится к запуску своей новой флагманской серии смартфонов — Realme GT6.
Представители компании эксклюзивно поделились первым тизер-фото, снятым на новый смартфон, которое демонстрирует возможности встроенного искусственного интеллекта.
Фото, запечатлевшее ночную улицу с яркой витриной и прохожими, украшено надписью «Shot on realme GT 6. Powered by AI»:
Тизер является первым намеком на интеграцию ИИ в устройства Realme, что обещает значительно расширить функциональные возможности смартфона.
Компания пока не раскрывает деталей о дате запуска и технических характеристиках новинки, предлагая лишь насладиться качеством фотографии и ожидать дальнейших анонсов.
Интересный факт: фото выше было подготовлено эксклюзивно для России, подчеркивающая тем самым важность этого рынка для компании.