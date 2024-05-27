Realme показала первое фото, сделанное на ИИ-камеру грядущего Realme GT6

Тизер является первым намеком на интеграцию ИИ в устройства Realme, что обещает значительно расширить функциональные возможности смартфона.

Компания пока не раскрывает деталей о дате запуска и технических характеристиках новинки, предлагая лишь насладиться качеством фотографии и ожидать дальнейших анонсов.

Интересный факт: фото выше было подготовлено эксклюзивно для России, подчеркивающая тем самым важность этого рынка для компании.