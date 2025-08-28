Realme показала смартфон с батареей 15 000 мАч с автономностью до пяти дней и записью видео 18 часов подряд

Это устройство получило рекордный аккумулятор емкостью 15 000 мАч — самый большой в отрасли. Производитель заявляет до пяти дней автономной работы на одной зарядке.

Смартфон также способен записывать видео непрерывно 18 часов и воспроизводить ролики до 50 часов. Дизайн подчеркивает «силовую» особенность устройства: корпус выполнен в сером цвете с полосами, на крышке крупная надпись «15000 mAh». Сзади установлены две камеры.

Второй аппарат — Realme Chill Fan Phone, который компания называет «первым смартфоном с функцией активного охлаждения». На его боковой грани заметна решетка соответствующего встроенного вентилятора. Внешне он напоминает модель Realme GT 7T, но выполнен в ярко-синем цвете.

Оба гаджета Realme называет концептуальными и пока неизвестно, появятся ли они в реальной продаже или останутся демонстрацией технологий.